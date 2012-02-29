Краски по металлуДля защиты и украшения металлических поверхностей
Продукты, обеспечивающие металлической поверхности длительную защиту и отделку с различными цветовыми оттенками или поверхностными эффектами.
В отличие от обычных красок по металлу, защитную краску по металлу Hammerite можно наносить непосредственно на ржавый металл без использования грунта и грунтовочной краски. Защитная краска по металлу Hammerite обеспечивает металлической поверхности привлекательный внешний вид и длительную защиту от ржавчины.
Ознакомьтесь с продуктами или Почему выбрать Hammerite.
Продукты, обеспечивающие металлической поверхности длительную защиту и отделку с различными цветовыми оттенками или поверхностными эффектами.
Продукты, обеспечивающие антикоррозийный грунтовочный слой и великолепную адгезию с защитными красками по металлу Hammerite.
Продукты, обеспечивающие чистоту поверхности и отсутствие отслоившихся частичек ржавчины перед грунтованием или окрашиванием.