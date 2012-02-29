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Краски по металлу

Для защиты и украшения металлических поверхностей
Краски по металлу

Продукты, обеспечивающие металлической поверхности длительную защиту и отделку с различными цветовыми оттенками или поверхностными эффектами.

Краски по металлу

Грунтовки по металлу

Для грунтования поверхностей из черных и специальных металлов
Грунтовки по металлу

Продукты, обеспечивающие антикоррозийный грунтовочный слой и великолепную адгезию с защитными красками по металлу Hammerite.

Грунтовки по металлу

Вспомогательные продукты

Для подготовки металлических поверхностей
Вспомогательные продукты

Продукты, обеспечивающие чистоту поверхности и отсутствие отслоившихся частичек ржавчины перед грунтованием или окрашиванием.

Вспомогательные продукты

Hammerite – надежный выбор!

  • Длительная защита от ржавчины
  • Как правило, не требует применения грунта и грунтовочной краски
  • Быстросохнущая краска, водостойкая уже через 2 часа

Вам нужны практические сведения!

Если у вас нет опыта использования Hammerite, мы готовы поделиться с вами полезными рекомендациями по окрашиванию:

  • с использованием поясняющих иллюстраций и демонстрационных видеороликов
  • в виде рекомендаций, описаний, инструкций

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