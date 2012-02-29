Продукты Hammerite

В отличие от обычных красок по металлу, защитную краску по металлу Hammerite можно наносить непосредственно на ржавый металл без использования грунта и грунтовочной краски. Защитная краска по металлу Hammerite обеспечивает металлической поверхности привлекательный внешний вид и длительную защиту от ржавчины.

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